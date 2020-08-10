Президент РК призвал принять все меры для ликвидации ущерба от наводнений

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Президент РК Мун Чжэ Ин призвал мобилизовать ресурсы для скорейшего восстановления районов страны, пострадавших от наводнения. «Суть восстановительных работ - скорость», - сказал глава государства, выступая во вторник на заседании кабинета министров. Он призвал использовать «все доступные ресурсы, включая резервный фонд и фонды помощи при стихийных бедствиях». Президент дал указание государственным служащим продолжать работать в режиме повышенной готовности и не ослаблять бдительности до окончания сезона дождей. Он напомнил, что вода во многих водохранилищах и реках поднялась до критического уровня. В этой связи он предложил выработать средне- и долгосрочные меры против стихийных бедствий, которые «могут неоднократно и непредсказуемо произойти в любое время из-за изменения климата во всём мире».