Вопросами обеспечения государственным жильём займётся рабочая группа

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Правительство РК и власти Сеула создадут совместную рабочую группу, которая проведёт анализ старого жилищного фонда и примет решение относительно их реновации. Как сообщили в понедельник в министерстве сухопутных территорий и транспорта, это даст возможность предоставить государственное жильё малообеспеченным жителям столицы и столичного региона. Ранее правительство приняло решение построить к 2028 году 132 тысячи квартир в Сеуле и прилегающих районах, смягчив для этого требования к реконструкции. В частности, можно будет приступить к строительству жилых домов высотой до 50-ти этажей. Ранее правительство принимало ряд мер, направленных на стабилизацию цен на жильё, но они не привели к желаемому результату. Как заявляют эксперты, новый план тоже не окажет немедленного влияния на рынок недвижимости, поскольку реновация займёт не менее трёх лет.