Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Президент РК выбрал двух новых секретарей

Write: 2020-08-12 10:32:17Update: 2020-08-12 19:17:21

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин принял решение о назначении новых секретарей своей администрации. Сообщается, что на должность секретаря по связям с общественностью выбран бывший вице-губернатор провинции Канвондо по вопросам экономики Чон Ман Хо, а на должность секретаря по гражданским делам - экс-глава отдела по госполитике при управлении по координации политики правительства Юн Чхан Рёль. Об этом 12 августа в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента Кан Мин Сок. По его словам, Чон Ман Хо имеет опыт работы в СМИ и секретариате экс-президента Ро Му Хёна, обладает глубоким пониманием политики и экономики, высоким коммуникационным потенциалом. Юн Чхан Рёль ранее занимал различные должности в управлении по координации политики правительства, в связи с чем обладает потенциалом в планировании и регулировании политики в сфере образования, культуры, экологии и других. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >