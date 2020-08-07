Президент РК выбрал двух новых секретарей

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Президент РК Мун Чжэ Ин принял решение о назначении новых секретарей своей администрации. Сообщается, что на должность секретаря по связям с общественностью выбран бывший вице-губернатор провинции Канвондо по вопросам экономики Чон Ман Хо, а на должность секретаря по гражданским делам - экс-глава отдела по госполитике при управлении по координации политики правительства Юн Чхан Рёль. Об этом 12 августа в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента Кан Мин Сок. По его словам, Чон Ман Хо имеет опыт работы в СМИ и секретариате экс-президента Ро Му Хёна, обладает глубоким пониманием политики и экономики, высоким коммуникационным потенциалом. Юн Чхан Рёль ранее занимал различные должности в управлении по координации политики правительства, в связи с чем обладает потенциалом в планировании и регулировании политики в сфере образования, культуры, экологии и других.