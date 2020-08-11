Оппозиция выступает за внедрение базового дохода

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Оппозиционная Объединённая партия будущего объявила в качестве своей приоритетной цели внедрение безусловного базового дохода. 13 августа на пресс-конференции в Национальном собрании специальный комитет по реформированию политики партии представил 33 политические задачи в 10 областях. В большинстве из них, не считая вопросов внешней политики и безопасности, отмечается усиление консервативной направленности. В комитете заявили о необходимости готовиться к эпохе четвёртой промышленной революции, обеспечив стабильные жизненные условия за счёт базового дохода, который будет выплачиваться всем гражданам страны. Также в оппозиции вернули понятие «демократизации экономики», введённое до президентских выборов 2012 года, обозначили принцип строгого наказания за несправедливые действия на рынке и совместного роста больших, средних и малых компаний. Помимо этого, был сделан акцент на защите прав трудящихся и детей, равенстве полов, искоренении насилия над животными и т.д.