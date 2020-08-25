РК – почётный гость Московской международной книжной ярмарки

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РК станет почётным гостем XXXIII Московской международной книжной ярмарки 2020 года, которая будет проходить со 2 по 6 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж». Это крупнейшее подобное мероприятие на постсоветском пространстве. В связи с пандемией COVID-19 оно будет проходить одновременно в онлайн- и офлайн-форматах. РК стала почётным гостем ярмарки по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Южнокорейская сторона примет участие в мероприятии в онлайн. Подготовлена широкая программа-экскурс по южнокорейскому книгоизданию под названием «Future-ing». В форме видеоматериалов подготовлены лекции и выступления на гуманитарные, социальные и другие темы. Преподаватели ряда южнокорейских вузов расскажут о прошлом и будущем культурного обмена РК и России, о корейской литературе и искусстве. Планируется представить ряд произведений южнокорейских авторов на русском языке, организовать выставки для юных посетителей и многие другие мероприятия.