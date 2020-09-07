Число новых случаев COVID-19 пятый день подряд менее двухсот

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Число новых случаев COVID-19 в РК пятый день подряд менее двухсот. Органы здравоохранения объясняют это эффективностью усиленного режима социального дистанцирования. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 6 сентября зарегистрированы 119 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших с момента обнаружения вируса составило 21.296. Это минимальное количество с 14 августа, когда в стране было выявлено 103 новых случая заражения. В столичном регионе выявлено 80 новых случаев заражения: 48 – в Сеуле, 31 – в провинции Кёнгидо, 1 – в Инчхоне. В остальных регионах страны – от одного до девяти заболевших. Нулевые показатели в Сэчжоне, провинциях Канвондо, Чхунчхон-Пукто, Кёнсан-Пукто, Чолла-Намдо и Чечжудо. Между тем, органы здравоохранения опасаются, что массовые перемещения людей во время предстоящего осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок приведут к возникновению новой волны заражений. За сутки 6 сентября умерли два человека, в результате чего число умерших увеличилось до 336 человек. Коэффициент смертности - 1,58%. 6 сентября 151 человек завершил лечение, а общее число вылечившихся - 16.297 человек. Проходят лечение 4.663 человека.