Уязвимые слои населения получат помощь в первую очередь

Photo : YONHAP News

Представители уязвимых слоёв населения РК должны получить помощь от правительства в первую очередь до осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. Об этом заявил лидер правящей Демократической партии Тобуро Ли Нак Ён, выступая в понедельник в Национальном собрании. Он напомнил, что малообеспеченные жители страны больше других страдают от стихийных бедствий, к числу которых относится пандемия COVID-19, поэтому они должны получить помощь в первую очередь. Ли Нак Ён призвал депутатов утвердить законопроект о четвёртом дополнительном бюджете до праздника Чхусок, который отмечается в конце сентября-начале октября. Ли Нак Ён попросил парламентариев возобновить диалог между правящей и оппозиционными партиями с участием представителей правительства, чтобы преодолеть последствия пандемии COVID-19 и прийти к политическому консенсусу по будущим направлениям развития страны.