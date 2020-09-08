РК начнёт производство препарата с антителами от COVID-19

Во вторник южнокорейские органы здравоохранения сообщили о планах начать массовое производство препарата с антителами от коронавируса COVID-19 в течение сентября. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель директора Центра контроля и профилактики заболеваний Квон Чжун Ук. Сейчас администрация по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами рассматривает возможный график второй и третьей фазы клинических испытаний препарата, планируя начать его массовое производство. В центре контроля и профилактики заболевания сообщается, что производство на начальном этапе будет носить опытно-экспериментальный характер. То есть, цель состоит в проверке технической готовности к массовому производству. Если препарат будет одобрен после дополнительных клинических испытаний, то он станет доступен для коммерческого использования. Правительство активно стимулирует профильные организации в разработке препарата на основе плазмы крови.