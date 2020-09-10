Правительство выделит 7,8 трлн вон на индивидуальную помощь гражданам

Photo : YONHAP News

Правительство РК выделит 7,8 трлн вон (6,5 млрд долларов) для оказания индивидуальной помощи наиболее нуждающимся в преодолении экономических последствий пандемии COVID-19. Как сообщил президент страны Мун Чжэ Ин, выступая в четверг на восьмом заседании чрезвычайного экономического совета, помощь получат 3 млн 770 тыс. человек. Среди них 2 млн 910 тыс. мелких торговцев и самозанятых, каждый из которых получит до 2 млн вон (1.700 долларов). Как отметил глава государства, он знает, что запланированной финансовой поддержки недостаточно для возмещения ущерба, который понесли граждане страны в ходе затянувшейся борьбы с вирусом. Тем не менее, правительство вынуждено добиваться максимального эффекта, имея ограниченные бюджетные ресурсы. Это привело к необходимости выпустить государственные облигации. Мун Чжэ Ин подчеркнул важность скорейшего предоставления финансовой поддержки тем, кто оказался на грани выживания и попросил Национальное собрание как можно скорее принять закон о дополнительном бюджете. Ранее было принято решение предоставить всем гражданам РК старше 13 лет помощь в размере 20 тыс. вон (около 17 долларов) на оплату услуг связи.