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Решение о режиме социального дистанцирования будет принято на основе подробного анализа. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 9 сентября в стране зарегистрированы 155 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших с момента обнаружения вируса составило 21.743. В столичном регионе выявлено 103 новых случая заражения: 48 – в Сеуле, 50 – в провинции Кёнгидо, 5 – в Инчхоне. В провинции Чхунчхон-Намдо подтверждены 12, в Тэчжоне – 11 случаев инфекции. В Сэчжоне - нулевой показатель, в остальных регионах страны от одного до пяти заболевших. 4 случая заболевания выявлены при въезде в страну. Органы здравоохранения считают результаты «положительными», но решение о режиме социального дистанцирования нельзя принимать только на основе количества новых случаев за сутки, - заявил в четверг представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо. По его словам, решение о продлении режима социального дистанцирования уровня 2,5 в столичном регионе будет принято на основе подробного анализа ситуации. Согласно последним данным, доля пациентов, пути заражения которых не удаётся отследить, составляет 22,2%. По данным на полдень 9 сентября, 169 проходящих лечение находятся в критическом состоянии, что на 15 человек больше, чем на сутки раньше. Данные, собранные операторами мобильной связи, показали, что в минувшие выходные активность жителей столичного региона была на 20% меньше, чем неделей ранее. Однако органы здравоохранения опасаются, что массовые перемещения людей во время предстоящего осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок приведут к возникновению новой волны заражений.