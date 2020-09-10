Президент РК: Правительство согласовало дополнительный бюджет

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Правительство согласовало выделение 7 трлн 800 млрд вон (6,5 млрд долларов) в рамках четвёртого дополнительного бюджета для оказания индивидуальной помощи наиболее нуждающимся в преодолении экономических последствий пандемии COVID-19. Об этом сообщил президент страны Мун Чжэ Ин, выступая в четверг на восьмом заседании чрезвычайного экономического совета. Как отметил глава государства, он знает, что запланированной финансовой поддержки недостаточно для возмещения ущерба, который понесли граждане страны в ходе затянувшейся борьбы с вирусом. Тем не менее, правительство вынуждено добиваться максимального эффекта, имея ограниченные бюджетные ресурсы. Это привело к необходимости выпустить государственные облигации. Мун Чжэ Ин подчеркнул важность скорейшего предоставления финансовой поддержки тем, кто оказался на грани выживания и попросил Национальное собрание как можно скорее принять закон о дополнительном бюджете.