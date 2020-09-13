Глава МИД РК призвала АСЕАН поддержать диалог между двумя Кореями и США

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва призвала страны Азиатско-Тихоокеанского региона поддержать диалог между двумя Кореями и США. Выступая в воскресенье на 27-м министерском совещании Регионального форума АСЕАН, которое проходило в режиме онлайн, она подтвердила приверженность Сеула дипломатическим усилиям, направленным на полную денуклеаризацию Корейского полуострова и установление прочного мира в регионе. Кан Гён Хва выразила надежду на то, что страны-члены АСЕАН выступят с общим призывом к мирному разрешению ядерной проблемы Пхеньяна. Между тем, посол КНДР в Индонезии Ан Гван Иль, принимавший участие в заседании, никак не прокомментировал призыв главы южнокорейского МИД к диалогу. Он лишь повторил, что КНДР преодолевает различные трудности на пути к построению сильной и процветающей страны. При этом он признал, что на Корейском полуострове сложилась непростая ситуация.