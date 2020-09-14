Применение США военной силы в Корее невозможно без согласия Сеула

Photo : YONHAP News

США не могут использовать военную силу на Корейском полуострове без согласия Сеула. Об этом заявил во вторник представитель администрации президента РК, комментируя содержание книги американского журналиста Боба Вудворда «Ярость». В ней, в частности, говорится, что после серии военных провокаций со стороны Пхеньяна, включая испытания межконтинентальных баллистических ракет в июле 2017 года, США рассматривали возможность «использования против Севера до 80 единиц ядерного оружия»,- говорится в книге, официальная презентация которой состоится позднее на этой неделе. Между тем, использование ядерного оружия не предусмотрено оперативным планом (OPLAN 5027), в котором описаны действия союзников в случае вторжения Северной Кореи на Юг, - подчеркнул представитель администрации южнокорейского президента. Он напомнил о неоднократных мирных предложениях президента Мун Чжэ Ина в связи с резкой эскалацией военной напряжённости в Корее в 2017 году. Это выступление 6 июля в Берлине, обращение к нации в День освобождения Кореи от японского колониального ига 15 августа и выступление на сессии Генассамблеи ООН 21 сентября.