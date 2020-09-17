Президент РК: Юг не оставляет надежды на диалог с Севером

Photo : YONHAP News

Две Кореи обязательно пойдут по пути мира и воссоединения, если Юг не оставит надежды на диалог с Севером. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся в пятницу встречи с группой лидеров буддистской общины страны. Он напомнил, что 19 сентября исполнится вторая годовщина его встречи с северокорейским лидером Ким Чон Ыном, в ходе которой лидеры двух Корей заявили о приверженности делу мира на Корейском полуострове. Он обратился к буддистскому сообществу с просьбой помочь усилиям правительства в возобновлении межкорейских обменов и продвижении по пути мира. Религия стала силой, позволяющей преодолевать трудности,- отметил Мун Чжэ Ин. Он также выразил благодарность буддистской общине за поддержку усилий правительства в борьбе против COVID-19. В храмах приостановлены службы, отменены другие массовые мероприятия. Весной было отменено проведение фестиваля бумажных фонарей в виде лотоса, хотя данное мероприятие является кандидатом на включение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.