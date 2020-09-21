Президент РК призвал пресекать попытки помешать в борьбе с COVID-19

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Президент РК Мун Чжэ Ин призвал решительно пресекать любые действия, которые могут помешать усилиям правительства по сдерживанию распространения COVID-19. В ходе встречи с журналистами перед началом еженедельного заседания правительства, состоявшегося во вторник, глава государства отметил, что снижение числа новых случаев инфекции не даёт повода успокаиваться. «Нам предстоит пройти долгий путь, и в любом случае мы не должны ослаблять бдительность», - подчеркнул он. Мун Чжэ Ин назвал уличные мероприятия, подобные тем, которые имели место в День освобождения Кореи 15 августа, «антиобщественными преступлениями», которые ставят под угрозу безопасность людей. Он предупредил, что правительство выполнит свой долг по их защите. Органы здравоохранения находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможности роста числа случаев COVID-19 во время и после осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, который будет отмечаться с 30 сентября по 4 октября.