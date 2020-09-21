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Онкологические заболевания - основная причина смертности в РК

Write: 2020-09-22 13:49:21Update: 2020-09-22 18:43:57

Photo : Getty Images Bank

В 2019 году в РК зарегистрированы 295.110 смертей, что на 1,2% меньше, чем годом ранее. Это первое снижение с 2013 года, сообщили во вторник в Национальном статистическом управлении. В прошлом году на 100 тыс. человек населения пришлись 574,8 случая смерти. Сообщается также, что с 1983 года онкологические заболевания остаются главной причиной смертности. В  прошлом году от них умерли 158,2 на каждые 100 тыс. человек.  Заболевания сердца занимают второе место среди основных причин смертности южнокорейцев - 60,4 случая на 100 тыс. человек. На третьем месте пневмония - 45,1 случая на 100 тыс. человек населения. С позапрошлого года в десятку основных причин смертности входит болезнь Альцгеймера. В 2019 году смертность от неё увеличилась на 9,5% по сравнению с позапрошлым годом. Выросла также смертность от заболеваний сердца и пневмонии, а от заболеваний головного мозга и диабета - сократилась.
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