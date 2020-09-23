Четвёртый дополнительный бюджет будет исполнен на 70% до праздника Чхусок

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Около 70% четвёртого дополнительного бюджета, сумма которого составляет 7 трлн 800 млрд вон (5 млрд 700 млн долларов), будет исполнено до начала осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. В этом году он отмечается с 30 сентября по 4 октября. Об этом заявил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая 24 сентября на совещании представителей правящей партии, правительства и администрации президента. Четвёртый дополнительный бюджет был утверждён в кратчайшие сроки, что продемонстрировало возможность оперативной слаженной работы органов власти в целях преодоления национального кризиса. Премьер-министр подчеркнул, что дополнительный бюджет обеспечен за счёт выпуска государственных облигаций, и правительство сделает всё возможное, чтобы эти средства были распределены должным образом. Он также призвал граждан в период праздников соблюдать санитарные нормы, воздержаться от многолюдных собраний и излишних передвижений.