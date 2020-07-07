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Официальный Сеул решительно осудил власти КНДР за убийство южнокорейского гражданина. Президент РК Мун Чжэ Ин заявил в четверг, что убийство северокорейскими военными сотрудника министерства морского и рыбного хозяйства РК - «шокирующий» инцидент, с которым нельзя примириться. Он призвал Пхеньян принять серьёзные меры к виновным. Кан Мин Сок. Ранее в тот же день Управление национальной безопасности администрации президента РК призвало Пхеньяну раскрыть подробности «бесчеловечного акта». Убийство безоружного гражданина РК не может быть ничем оправдано,- говорится в заявлении. Южнокорейские военные подтвердили, что 21 сентября 47-летний сотрудник министерства морского и рыбного хозяйства РК исчез с катера службы рыболовного надзора в районе острова Ёнпхёндо в Жёлтом море. На палубе были обнаружены его ботинки. Утром 22 сентября его увидели с северокорейского катера, предположительно, допросили и застрелили в воде, а затем северокорейский военный в огнеупорном костюме и противогазе поджёг тело. Инцидент произошёл в морской буферной зоне, что фактически означает нарушение Пхеньяном межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года.