Помощь Северу была одобрена после убийства гражданина РК

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Министерство по делам воссоединения РК признало, что отправка Северу партии гуманитарной помощи в виде медикаментов произошла после того, как северокорейские военные убили в Жёлтом море гражданина РК. Помощь отправлена во второй половине дня 23 сентября, хотя сотрудник министерства морского и рыбного хозяйства исчез с палубы катера рыболовного надзора в районе острова Ёнпхёндо в Жёлтом море ещё 21 сентября, а на следующий день был застрелен северокорейскими военными. Оказание помощи Северу при таких обстоятельствах вызвало резкую критику общественности. Выступая во вторник на пресс-конференции в Сеуле, представитель министерства по делам воссоединения РК сказал, что на момент отправки помощи факт убийства подтверждён не был. После того, как появилась достоверная информация, шесть организаций, получивших в сентябре разрешения на оказание гуманитарной помощи Пхеньяну, были уведомлены о том, что все отправки приостановлены. В настоящее время прекращён также приём заявок на оказание гуманитарной помощи Северу,- добавил представитель министерства.