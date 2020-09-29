Министр госбезопасности КНДР понижен в звании до генерал-полковника

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Министр государственной безопасности КНДР Чон Гён Тхэк понижен в звании до генерал-полковника всего лишь через четыре месяца после того, как получил звание генерала армии. Это выяснилось случайно, когда в репортаже северокорейского центрального телевидения c состоявшегося 29 сентября заседания Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Чон Гён Тхэк был замечен с погонами генерал-полковника. Звание генерала армии ему было присвоено в торжественной обстановке на состоявшемся 23 мая заседании Центрального военного комитета ТПК. О понижении в звании не сообщалось. С момента прихода к власти Ким Чон Ына в 2011 году в КНДР было много случаев понижения, восстановления и увольнения высокопоставленных чиновников. По мнению аналитиков, Ким Чон Ын использует частые кадровые перестановки, чтобы обеспечить себе поддержку со стороны высших должностных лиц.