Президент РК: Сбалансированное региональное развитие – часть Нового курса

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Обладая смелым сбалансированным планом регионального развития, правительство будет активно продвигать корейский вариант Нового курса в качестве стратегии развития страны. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая во вторник на втором заседании по обсуждению проекта Нового курса. В нём приняли участие главы администраций 17 регионов страны. Глава государства представил региональное развитие в качестве ключевого направления Нового курса, наряду с развитием экологии и цифровым развитием. Он подчеркнул, что правительство переносит ось национального роста в регионы, и это отражает его твёрдую волю «динамично преобразовывать страну, начиная с регионов». Сбалансированное развитие регионов – неотложная задача правительства страны, около половины 52-миллионного населения которой проживает в Сеуле и столичном регионе.