В РК четыре дня подряд менее ста новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 18 октября в стране зарегистрированы 76 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных составило 25.275. Четвёртый день подряд в стране фиксируются менее ста новых случаев заболевания. На прошлой неделе система социального дистанцирования была понижена до минимального уровня, поскольку длительные выходные дни по случаю традиционного осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок не вызвали всплеска числа новых случаев заражения. Между тем, органы здравоохранения предупреждают об опасности групповых случаев заражения, прежде всего, в лечебных учреждениях. Число умерших за минувшие сутки не изменилось, по-прежнему составляя 444 человека. Коэффициент смертности - 1,76%. Завершили лечение 56 человек, а общее число вылечившихся – 23.368 человек. Проходят лечение 1.463 человека, в том числе, 78 - в тяжёлом или критическом состоянии.