С 23 октября снимаются ограничения на экспорт медицинских масок из РК

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Правительство РК приняло во вторник решение снять ограничение на экспорт медицинских масок, которое составляло 50% среднемесячного объёма производства. Оно вступает в силу с 23 октября. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики и Корейском управлении по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств, в настоящее время предложение масок существенно перекрывает внутренние потребности. Из-за острой нехватки масок после всплеска COVID-19 в начале текущего года экспорт масок был запрещён. В мае было разрешено экспортировать защитные маски до 50% среднемесячного производства, однако остался запрет на экспорт хирургических и противокапельных масок. В сентябре было принято решение распространить на все виды масок экспортную квоту в размере 50% месячного производства. Нынешнее решение направлено на поддержку производителей масок, повысив конкурентоспособность их продукции.