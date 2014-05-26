Умер глава Samsung Group Ли Гон Хи

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Глава крупнейшего южнокорейского конгломерата Samsung Group Ли Гон Хи скончался в воскресенье в Сеуле на 79-ом году жизни. Он был прикован к постели с мая 2014 года после инфаркта миокарда, и на протяжении последних шести лет фактическое руководство конгломератом осуществляет его сын Ли Чжэ Ён, занимающий должность вице-председателя Samsung Group. Ли Гон Хи возглавил конгломерат в 1987 году, когда ему было 45 лет, после смерти его отца, основателя Samsung Ли Бён Чхоля. Под руководством Ли Гон Хи в составе Samsung Group появилось множество новых компаний, в том числе, крупнейший в мире производитель смартфонов Samsung Electronics и компания-лидер южнокорейской тяжёлой промышленности Samsung Heavy Industries. Руководимая Ли Гон Хи Samsung Group вместе с Hyundai Motor и LG способствовала стремительному экономическому росту страны на протяжении последних десятилетий. На момент вступления Ли Гон Хи на пост главы конгломерата активы Samsung Group составляли около 7 млрд долларов, а сегодня они превышают 350 млрд долларов.