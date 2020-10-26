МИД РК: Северокорейское вторжение на Юг – неоспоримый факт

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Вторжение северокорейских войск на Юг, положившее начало Корейской войне, является историческим фактом, который нельзя отрицать. Об этом заявила в понедельник в ходе парламентской проверки работы министерства глава МИД РК Кан Гён Хва, отвечая на вопрос депутата Национального собрания Ким Ги Хёна от оппозиционной партии Народная сила о том, почему Сеул недостаточно жёстко отреагировал на заявление председателя КНР Си Цзиньпина. Выступая недавно на церемонии по случаю 70-летия начала участия китайских добровольцев в Корейской войне, он назвал войну «империалистическим вторжением США». Глава МИД отметила в этой связи, что Сеул достаточно чётко изложил свою позицию Пекину. Министр обороны Со Ук, в свою очередь, напомнил, что Корейская война, начавшаяся 25 июня 1950 года, была вторжением на Юг северокорейских войск при поддержке СССР и Китая. Он высказал резкое несогласие с заявлением председателя КНР о том, что помощь Китая Северу помогла предотвратить экспансию империализма и стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.