Приход к власти Байдена повлияет на южнокорейскую экономику

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Победа демократа на президентских выборах в США Джо Байдена, который намерен вернуться к многосторонности в торговле и возродить американскую экономику, может оказать положительное влияние на экономику РК, которая зависит от международной торговли. Обращает на себя внимание то, что в течение следующих четырёх лет он намерен выделить 2 трлн долларов на реализацию политики «зелёного роста». Инвестиции в сферы образования и здравоохранения могут составить за десять лет 5 трлн 300 млрд долларов. Возвращение США к Парижскому соглашению по климату и сокращению выбросов углекислого газа станет новой возможностью для южнокорейских производителей аккумуляторов. Благодаря Джо Байдену, в 2021 году рост южнокорейской экономики может повыситься на 0,3%, а рост экспорта - на 2,2%. С другой стороны, торговая война между США и Китаем представляет собой элемент риска для Сеула. Избранный президент США, подчёркивающий роль союзников Вашингтона, может попросить Сеул поддержать его экономическую политику в отношении Пекина.