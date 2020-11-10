Рассматривается повышение уровня социального дистанцирования

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 9 ноября в стране зарегистрированы 100 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных составило 27.653. Поскольку число новых случаев инфекции сохраняется на уровне ста и выше, органы здравоохранения рассматривают возможность повышения уровня социального дистанцирования. В настоящее время по всей стране действует самый низкий, первый уровень по пятиуровневой шкале, но в ближайшее время может быть введён уровень 1,5. Он уже действует в городах Чхонане и Асане провинции Чхунчхон-Намдох. Очаги инфекции периодически возникают в медицинских учреждениях и других местах скопления людей. За последние две недели 35,7% новых случаев составили групповые инфекции, а в 13,6% случаев не удалось выявить источник заражения. За минувшие сутки от осложнений, вызванных вирусом COVID-19, скончались 5 человек, общее количество умерших – 485. Коэффициент смертности – 1,75%. Завершил лечение 131 человек, а общее число вылечившихся – 25.160 человек. Проходят курс лечения 2.008 человек, 54 из них - в тяжёлом или критическом состоянии.