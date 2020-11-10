Президент РК примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН

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Президент РК Мун Чжэ Ин примет на этой неделе участие в серии мероприятий по линии АСЕАН, которые пройдут в формате видеоконференций. Как сообщили во вторник в его администрации, 12 ноября он обсудит региональные проблемы с лидерами государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Будут затронуты также вопросы сотрудничества Сеула со странами-членами организации в различных областях. 13 ноября южнокорейский лидер примет участие в саммите с лидерами пяти стран реки Меконг - Вьетнама, Камбоджи, Мьянмы, Лаоса и Таиланда. 14 ноября Мун Чжэ Ин примет участие в 23-м саммите АСЕАН плюс три – совместном диалоге глав стран-членов АСЕАН, РК, Китая и Японии. В тот же день он присоединится к саммиту стран Восточной Азии с участием стран-членов АСЕАН, РК, Японии, Китая, США, России, Австралии, Индии и Новой Зеландии. 15 ноября президент РК примет участие в подписании соглашения о свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе.