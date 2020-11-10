РК и США сотрудничают в вопросах политики по АСЕАН

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Начальник департамента МИД РК по вопросам АСЕАН Пак Чэ Гён 11 ноября провёл встречу с заместителем помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Марком Кнаппером, прибывшим с визитом в Сеул. Южнокорейский представитель рассказал своему собеседнику о планах представить план «Новой южной политики плюс» в рамках саммита РК и стран АСЕАН, запланированного на 12 ноября. Речь идёт о дополненном с учётом ситуации вокруг COVID-19 варианте «Новой южной политики», нацеленной на повышение уровня сотрудничества РК и стран АСЕАН. Стороны также сошлись во мнении о том, что взаимодействие «Новой южной политики» РК и стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе внесёт вклад в достижение мира и процветания в регионе. Стороны договорились о продолжении тесного сотрудничества, в частности, пришли к необходимости создания совместного координационного совета по вопросам политики АСЕАН.