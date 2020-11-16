В Сеуле выпало рекордное суточное количество осадков

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В четверг в Сеуле и центральных районах РК выпало рекордное суточное количество осадков в ноябре за всю историю метеорологических наблюдений. По данным Корейской метеорологической администрации, к 8 часам утра в Сеуле выпало 68,2 мм осадков, что превысило предыдущий рекорд в 67,4 мм, установленный 7 ноября 1916 года. Количество осадков в городе Кванмёне провинции Кёнгидо и в столичном округе Ёндынпхо-гу составило около 100 мм, а на границе Сеула и провинции Кёнгидо – около 50 мм. В остальной части страны количество осадков составило около 5 мм. К проливным дождям привело то, что влажный и тёплый воздух, создаваемый низким атмосферным давлением, столкнулся с холодным воздухом, поступающим с северо-запада. Несмотря на дождь, минимальная температура воздуха в Сеуле составила +17,1°C. Это рекордная температура в ноябре. После ухода дождевых облаков начнётся похолодание.