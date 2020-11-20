Япония готова сотрудничать в РК при контроле над сбросом воды с АЭС «Фукусима»

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Япония готова совместно с РК осуществлять контроль над очисткой загрязнённой воды с АЭС «Фукусима» и её сбросом в Тихий океан. Об этом сообщил в пятницу на условиях анонимности высокопоставленный представитель посольства Японии в Сеуле, подчеркнув, что пока не решено, как именно будет проводиться мониторинг, и каким образом его результаты будут передаваться другим странам. Заявление прозвучало в преддверии обнародования плана постепенного сброса в море более чем 1 млн 200 тыс. тонн радиоактивной воды, которая хранится в резервуарах после аварии 2011 года, вызванной землетрясением и цунами. Япония настаивает на сбросе очищенной воды в Тихий океан, поскольку ёмкости хранилища наполнятся к лету 2022 года. План вызвал противодействие как в странах региона, так и в самой Японии. Компания-оператор АЭС заявляет, что из воды будут удалены все радиоактивные материалы, кроме трития, который практически безвреден.