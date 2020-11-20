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Начиная с 24 ноября, в столичном регионе РК вводится второй уровень социального дистанцирования. Это третья ступень пятиуровневой шкалы. Соответствующее решение было принято правительством 22 ноября. Назвав сложившуюся ситуацию с распространением COVID-19 «очень серьёзной», министр здравоохранения и социального обеспечения Пак Нын Ху заявил, что треть государственных служащих, сотрудников общественных организаций и государственных компаний перейдут на удалённый режим работы. Массовые мероприятия отменяются, а жителям столичного региона рекомендовано по возможности избегать посещения мест скопления людей. Запрещено проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек, объекты особого риска, в том числе, ночные клубы, должны приостановить свою деятельность. Рестораны могут обслуживать посетителей только до 21 часа, после чего они должны работать навынос или осуществлять доставку. Закрытые спортивные сооружения, такие как тренажёрные и бильярдные залы, должны прекращать работу в 21 час. Заполняемость стадионов при проведении спортивных мероприятий не должна превышать 10% их вместимости. Посещаемость детских садов, начальных и средних школ не должна превышать одной трети, а старших школ – двух третей списочного состава учащихся. В период с 15 по 21 ноября среднесуточное количество случаев COVID-19 в столичном регионе составляло 175,1, более чем вдвое превысив показатель предыдущей недели - 83 случая.