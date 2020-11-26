Уровень социального дистанцирования в ВС РК повышен до 2,5

Photo : YONHAP News

Уровень социального дистанцирования в южнокорейских вооружённых силах повышен до 2,5. Как сообщили в министерстве обороны, он действует с 26 ноября по 7 декабря, предусматривая запрет на отпуска и выход за пределы военных баз для военнослужащих-срочников. Исключение составляют свадьбы и похороны близких родственников. Коллективные мероприятия, включая церковные службы, отменяются или сокращаются до минимума. Программа боевой подготовки скорректирована таким образом, чтобы свести к минимуму занятия в закрытых помещениях. В отношении нарушителей режима будут приниматься строгие дисциплинарные меры. Решение минобороны было принято на следующий день после того, как в учебном центре в уезде Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо вирус подтвердился у 66 новобранцев и 4 офицеров.