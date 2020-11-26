Главы МИД РК и Китая договорились продолжить сотрудничество

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва встретилась в четверг со своим китайским коллегой Ван И, прибывшим накануне с визитом в Сеул. Во время переговоров и совместного обеда министры обсудили вопросы, касающиеся организации визита в Сеул председателя КНР Си Цзиньпина, сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и практические пути укрепления двусторонних связей. Они затронули вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, другие региональные и глобальные проблемы, сообщил представитель южнокорейского МИД. Ван И согласился с тем, что обмены на высшем уровне имеют решающее значение для развития двусторонних связей. Министры договорились продолжить сотрудничество в вопросах организации трёхстороннего южнокорейско-китайско-японского саммита, подтвердив важность сотрудничества между соседними странами. Они согласились с тем, что ситуация на Корейском полуострове «нестабильная», поскольку Север занял выжидательную позицию в преддверии смены власти в США. Министры достигли также принципиального согласия по созданию комитета, которому будет поручено разработать дорожную карту для будущего развития отношений между Сеулом и Пекином в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений. Ван И пригласил Кан Гён Хва посетить Пекин в удобное время.