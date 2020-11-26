Меры социального дистанцирования в столичном регионе могут быть усилены

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Правительство РК может объявить в предстоящее воскресенье об усилении мер социального дистанцирования в столичном регионе из-за быстрого распространения COVID-19. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Сон Ён Рэ, добавив, что в настоящее время проводится анализ мнений муниципальных властей и экспертов. В настоящее время в столичном регионе действует второй уровень социального дистанцирования – третья ступень по пятиуровневой шкале.