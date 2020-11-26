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Меры социального дистанцирования в столичном регионе могут быть усилены

Write: 2020-11-27 16:10:46Update: 2020-11-27 16:11:25

Меры социального дистанцирования в столичном регионе могут быть усилены

Photo : YONHAP News

Правительство РК может объявить в предстоящее воскресенье об усилении мер социального дистанцирования в столичном регионе из-за быстрого распространения COVID-19. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Сон Ён Рэ, добавив, что в настоящее время проводится анализ мнений муниципальных властей и экспертов. В настоящее время в столичном регионе действует второй уровень социального дистанцирования – третья ступень по пятиуровневой шкале. 
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