Избранный президент США поддерживает северокорейскую политику Сеула

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Новое американское правительство будет поддерживать политику Сеула, направленную на диалог с Пхеньяном. Об этом заявил президент Фонда Мэнсфилда Фрэнк Джанузи, обращаясь к участникам международного форума, организованного Корейским фондом мира. Форум состоялся 27 ноября в формате видеоконференции. Фрэнк Джанузи, который близок к избранному президенту США Джо Байдену, подчеркнул, что основные проблемы Корейского полуострова, должны решать Юг и Север Кореи, а не США и Китай. По его словам, новый глава Белого дома будет поддерживать Сеул, политика которого отличается гибкостью. Для установления мира на Корейском полуострове одного давления недостаточно, и северокорейская политика Дональда Трампа потерпела неудачу из-за того, что она была сосредоточена исключительно на ядерной проблеме Пхеньяна,- считает Фрэнк Джанузи. Он был помощником Джо Байдена, когда тот возглавлял сенатский комитет по иностранным делам.