Сумма покупок в интернете третий месяц превышает 14 трлн вон

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Объём онлайн-торговли в РК превысил в октябре 14 трлн вон (12 млрд 800 млн долларов). Это на 20% больше, чем год назад. В предыдущем месяце рост достиг 30%. Такие данные представлены 3 декабря Национальным статистическим управлением. На онлайн-торговлю пришлось 27,8% всех розничных продаж. Объём торговли, осуществляемой через мобильные платформы, вырос на 22,9% в годовом исчислении, составив 8 млрд 600 млн долларов. Это самый высокий показатель за всё время ведения статистики. Одновременно отмечен значительный рост в сфере общественного питания, учитывая увеличение спроса на доставку еды. Возросли онлайн-продажи бытовой техники, электроники, средств связи и товаров для дома. Отмечается, что в октябре на фоне ослабления режима социального дистанцирования темпы расширения онлайн торговли замедлились.