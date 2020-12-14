Спецпредставитель президента РК прибыл в Москву

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Специальный посланник президента РК У Юн Гын прибыл в воскресенье в Москву с недельным визитом, который приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Бывший посол РК в России встретится с представителями правительства и парламента, в том числе, с заместителем премьер-министра Юрием Трутневым, с которым обсудит вопросы развития двусторонних отношений в различных областях. Он передаст письменное послание президента РК Мун Чжэ Ина на имя президента России Владимира Путина через советника российского президента по иностранным делам Юрия Ушакова. Участники встречи обсудят вопросы, касающиеся официального визита Владимира Путина в РК, который был отложен из-за пандемии COVID-19. В ходе визита будет обсуждаться также стратегия южнокорейского президента Мун Чжэ Ина под названием «Девять мостов». Это железные дороги, энергетика, судостроение, газ, порты, арктический маршрут, сельское и лесное хозяйство, рыболовство и промышленные комплексы. Кроме того, будут обсуждаться сотрудничество в области здравоохранения и совместная борьба с пандемией COVID-19.