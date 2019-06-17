Минюст РК временно отстранил Юн Сок Ëля от должности генпрокурора

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Дисциплинарная коллегия при министерстве юстиции отстранила Юн Сок Ëля от должности генпрокурора страны на два месяца. Решение было принято по итогам второго заседания, продолжавшегося с 10 часов утра 15 декабря до 4 часов утра следующего дня. В прошлом месяце министр юстиции Чху Ми Э потребовала вынести дисциплинарное взыскание в отношении Юн Сок Ëля на основании шести обвинений, четыре из которых коллегия признала обоснованными. Это осуществление незаконной слежки за судьями, создание препятствий в проведении проверки и следствия по делу телеканала Channel A, неприемлемые высказывания по поводу политической нейтральности. Коллегия отклонила обвинения в причастности Юн Сок Ёля к утечке информации по делу телеканала Channel A и в создании препятствий осуществлению проверки по делу бывшего премьер-министра Хан Мён Сук. Члены коллегии призвали граждан страны с пониманием отнестись к принятому решению. Генпрокурор Юн Сок Ëль не согласен с решением коллегии и намерен подать апелляцию.