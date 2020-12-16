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С 17 по 19 декабря в РК пройдёт образовательный марафон «Актуальная Россия». Его основная цель - повышение уровня подготовки южнокорейских специалистов, деятельность которых связана с профессиональным использованием русского языка. В рамках мероприятия переводчики и преподаватели русского языка, молодёжь, планирующая обучение или трудовую деятельность в России, получат консультации от ведущих российских преподавателей русского языка и литературы, а также переводчиков. Дополнительно в рамках программы будут презентованы опыт государственных и коммерческих финансовых инструментов поддержки обучения русского языка за рубежом, форматы коммерциализации преподавательской деятельности. Для участников марафона будет организован конкурс эссе «Русский язык – язык дружбы». Активные участники мероприятия получат награду в виде подписки на электронную библиотеку профессиональной литературы на русском языке. Главный приз – ноутбук. Регистрация для участия в образовательном марафоне «Актуальная Россия» на сайте: http://www.actualrussia.kr/.