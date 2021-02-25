В РК началась вакцинация от COVID-19

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26 февраля в 9 часов утра в РК открылись 1.095 пунктов вакцинации от COVID-19. Они размещены в домах престарелых и государственных медицинских центрах по всей стране. Первая партия вакцин, рассчитанная на 785 тыс. человек, произведена фармацевтической компанией SK Bioscience на заводе в Андоне провинции Кёнсан-Пукто в рамках контракта с компанией AstraZeneca. В первой группе тех, кто подлежит вакцинации, 310 тыс. сотрудников домов престарелых и проживающих там пожилых людей в возрасте до 65 лет. 93,7% из них согласны на прививки. В первый день планируется вакцинировать 5.260 человек. К сентябрю этого года будут провакцинированы примерно 36 млн человек, или порядка 70% населения страны, чтобы к ноябрю создать коллективный иммунитет. 61-летняя сотрудница одного из домов престарелых Сеула Ли Гён Сун стала первым человеком в стране, которому была сделана прививка от COVID-19. Женщина сказала журналистам, что теперь она чувствует себя в безопасности.