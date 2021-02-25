Электромобиль Ioniq 5 Hyundai Motor установил рекорд по предзаказам

Photo : YONHAP News

23 февраля южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor представил свой первый серийный электромобиль Ioniq 5, созданный на основе принципиально новой архитектуры. Это первый автомобиль компании, разработанный на платформе для электромобилей E-GMP (Electric-Global Modular Platform). В первый день были оформлены предварительные заказы на 25 тыс. электромобилей этой модели. Примечательно, что цель по продажам на этот год была определена на уровне 26,5 тыс. единиц. Таким образом, новика побила все рекорды по предзаказам среди всех автомобилей Hyundai Motor. До сих пор первенство по этому показателю принадлежало модели KIA Carnival четвёртого поколения, которая была представлена в августе прошлого года. Тогда отметка составила 23 тысяч. Цена Ioniq 5 составляет около 50 тыс. долларов за версию Exclusive и 55 тыс. за комплектацию Prestige. С учётом налоговых льгот (до 3 тыс. долларов) и госсубсидий (11 тыс. долларов в Сеуле), Ioniq 5 можно будет приобрести по вполне доступной цене, немного превышающей 30 тыс. долларов.