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Национальное собрание одобрило законопроект о строительстве нового аэропорта в Пусане

Write: 2021-02-26 16:09:59Update: 2021-02-26 16:11:13

Национальное собрание одобрило законопроект о строительстве нового аэропорта в Пусане

Photo : YONHAP News

Законопроект о строительстве нового аэропорта во втором по величине южнокорейском городе Пусане получил 26 февраля одобрение Национального собрания. Аэропорт будет построен на острове Кадокто с целью  удовлетворения спроса на воздушные перевозки и содействия развитию юго-востока страны. Законопроект поддержал 181 депутат, 33 голоса подано против, 15 воздержались. Споры о необходимости строительства данного транспортного объекта продолжались более 10 лет. В последнее время оппозиция критиковала правящую Демократическую партию Тобуро за её стремление утвердить проект в преддверии апрельских дополнительных выборов, в ходе которых должны быть избраны мэры  Пусана и Сеула. 25 февраля президент Мун Чжэ Ин в сопровождении руководителей правящей партии и ряда министров совершил поездку на место будущего строительства. Оппозиция осудила данную поездку, назвав её «вмешательством в выборы». 
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