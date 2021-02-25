Национальное собрание одобрило законопроект о строительстве нового аэропорта в Пусане

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Законопроект о строительстве нового аэропорта во втором по величине южнокорейском городе Пусане получил 26 февраля одобрение Национального собрания. Аэропорт будет построен на острове Кадокто с целью удовлетворения спроса на воздушные перевозки и содействия развитию юго-востока страны. Законопроект поддержал 181 депутат, 33 голоса подано против, 15 воздержались. Споры о необходимости строительства данного транспортного объекта продолжались более 10 лет. В последнее время оппозиция критиковала правящую Демократическую партию Тобуро за её стремление утвердить проект в преддверии апрельских дополнительных выборов, в ходе которых должны быть избраны мэры Пусана и Сеула. 25 февраля президент Мун Чжэ Ин в сопровождении руководителей правящей партии и ряда министров совершил поездку на место будущего строительства. Оппозиция осудила данную поездку, назвав её «вмешательством в выборы».