7 апреля в РК максимум новых случаев COVID-19 с середины февраля

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 7 апреля в стране зарегистрированы 700 новых случаев COVID-19. Это максимальное число инфицированных за последние три месяца. Органы здравоохранения предупреждают о возможном повышении уровня социального дистанцирования. В соответствии с действующими правилами, максимальный уровень 2,5 может быть установлен, если в течение недели среднедневной рост числа новых случаев инфекции превышает 400. Между тем, за последнюю неделю он превысил 500. Общее число заболевших с начала пандемии составило 107.598. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, а общее число умерших – 1.758. Между тем, органы здравоохранения решили приостановить использование вакцины производства AstraZeneca для людей моложе 60 лет из-за побочных эффектов в виде появления тромбов в сосудах. В этой связи приостановлена программа вакцинации почти 70 тыс. педагогов детских садов и школ всех ступеней. В результате план создания к ноябрю коллективного иммунитета может оказаться под угрозой. До сих пор вакциной AstraZeneca привиты 903.074 человека, вакциной Pfizer – 172.500 человек. По состоянию на утро 8 апреля зарегистрированы 11.309 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 98,5% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 40 вакцинированных умерли. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 432 человека. Общее число выздоровевших – 98.360 человек.