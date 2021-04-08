Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Мун Чжэ Ин: Результаты досрочных выборов – «упрёк» со стороны народа

Write: 2021-04-08 11:57:31Update: 2021-04-08 12:45:02

Мун Чжэ Ин: Результаты досрочных выборов – «упрёк» со стороны народа

Photo : KBS News

Поражение правящей Демократической партии Тобуро на досрочных выборах – это «упрёк» со стороны народа. Как сообщили 8 апреля в администрации президента, таким  образом глава государства Мун Чжэ Ин прокомментировал результаты выборов, пообещав продолжать выполнять свои обязанности «с большим чувством ответственности». Он добавил, что сосредоточит усилия на удовлетворении «отчаянных требований» людей, включая преодоление кризиса, связанного с пандемией COVID-19, оживление экономики, стабилизацию уровня жизни людей и рынка недвижимости, а также искоренение коррупции. В связи с поражением правящей партии на дополнительных выборах высказываются предположения о том, что Мун Чжэ Ин внесёт коррективы в свою политику, в частности, в проведение ряда спорных реформ, которые идут вразрез с общественным мнением. Ожидается, что он проведёт перестановки в  Кабинете министров и своей администрации. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >