РК и США следят за действиями КНДР в области БРПЛ

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РК и США внимательно следят за действиями Северной Кореи в области баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) в связи с признаками активности на верфи Синпхо в провинции Хамгён-Намдо. Об этом сообщил 12 апреля на брифинге представитель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК полковник Ким Чжун Рак, добавив, что южнокорейские и американские разведывательные органы совместно следят за военной активностью Севера. Он подчеркнул, что вооружённые силы двух стран находятся в состоянии готовности. Накануне американский сайт 38 North, который специализируется на северокорейской проблематике, сообщил, что с баржи для испытаний БРПЛ на верфи Синпхо в провинции Хамгён-Намдо удалён контейнер для ракеты. По мнению экспертов, причиной удаления контейнера могут быть его техническое обслуживание или замена пусковой рамой для размещения более крупных БРПЛ.