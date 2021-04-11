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Корея: Юг-Север

РК и США следят за действиями КНДР в области БРПЛ

Write: 2021-04-12 12:24:35Update: 2021-04-12 12:26:00

РК и США следят за действиями КНДР в области БРПЛ

Photo : YONHAP News

РК и США внимательно следят за действиями Северной Кореи в области баллистических ракет подводных лодок  (БРПЛ) в связи с признаками активности на верфи Синпхо в провинции Хамгён-Намдо. Об этом сообщил 12 апреля на брифинге представитель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК полковник Ким Чжун Рак, добавив, что южнокорейские и американские разведывательные органы совместно следят за военной активностью Севера. Он подчеркнул, что вооружённые силы двух стран находятся в состоянии готовности. Накануне американский сайт 38 North, который специализируется на северокорейской проблематике, сообщил, что с  баржи для испытаний БРПЛ на верфи Синпхо в провинции Хамгён-Намдо удалён контейнер для ракеты. По мнению экспертов, причиной удаления контейнера могут быть его техническое обслуживание или замена пусковой рамой для размещения более крупных БРПЛ.
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