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Политика

Сеул выразил сожаление по поводу решения Токио о сбросе воды с АЭС Фукусима

Write: 2021-04-13 11:39:19Update: 2021-04-13 18:45:21

Photo : YONHAP News

Правительство РК выражает «глубокое сожаление» по поводу решения японского правительства сбросить в океан загрязнённую воду с АЭС Фукусима. Об этом заявил 13 апреля на пресс-конференции начальник управления координации государственной политики РК Ку Юн Чхоль, подводя итоги состоявшегося в тот же день чрезвычайного совещания на уровне заместителей министров. Он добавил, что правительство страны примет все необходимые меры для защиты населения страны. Сеул «настоятельно призывает» Токио обеспечить прозрачное раскрытие и проверку информации, относящейся к общему процессу очистки загрязнённой воды, принятие конкретных мер для безопасности южнокорейских граждан и предотвращения ущерба морской среде», - добавил Ку Юн Чхоль. Он также сказал, что южнокорейское правительство передаст свои опасения в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и попросит мировое сообщество объективно рассмотреть вопросы безопасности, связанные со сбросом воды. Кроме того, будут усилены радиационный контроль и проверка происхождения импортируемых пищевых продуктов.
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