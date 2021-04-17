В РК усилится борьба с незаконными действиями, связанными с криптовалютой

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Правительство РК до конца первого полугодия активизирует борьбу с любыми незаконными действиями, связанными с криптовалютами. Об этом заявил начальник управления координации государственной политики Ку Юн Чхоль, выступая 19 апреля на совещании по криптовалютам на уровне заместителей министров. По его словам, необходимость в ужесточении борьбы вызвана тем, что активная скупка биткойнов и других криптовалют вызывает опасения по поводу спекулятивных инвестиций и другой незаконной деятельности. Комитет финансового контроля потребует от местных финансовых учреждений усиления контроля за снятием виртуальных денег. При наличии подозрений в отмывании денег, они должны сообщить о них в правоохранительные органы. Министерство планирования и финансов, а также комитет финансового контроля будут следить за незаконным переводом виртуальных активов за границу. Налоговые органы будут более тщательно выявлять тех, кто с целью уклонения от уплаты налогов скрывает средства в криптовалютах. В последнее время инвесторы активно покупают виртуальную валюту, поскольку считают её прибыльным активом в условиях, когда фондовый рынок остаётся вялым.