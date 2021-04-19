Южнокорейские рыбаки выступают против сброса воды с АЭС Фукусима

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19 апреля южнокорейские рыбаки провели демонстрации в море против решения правительства Японии сбросить в океан загрязнённую воду с аварийной АЭС Фукусима. У южного побережья страны в районе города Ёсу в демонстрации приняли участие около 150 рыболовецких судов. Местные рыбаки заявили, что сброс загрязнённых вод лишит их средств к существованию. В демонстрации вокруг острова Кочжэдо у юго-восточного побережья страны участвовали около 50 рыболовецких судов. На них были подняты флаги с перечёркнутыми символами атомной электростанции и черепами. Южнокорейские рыбаки выражают опасения по поводу возможности радиоактивного заражения морепродуктов. Они требуют от правительства Японии немедленно отозвать своё решение о сбросе загрязнённой воды. Представитель администрации города Кочжэ провинции Кёнсан-Намдо заявил, что от действий Японии могут пострадать не менее 10 тыс. местных рыбаков. Губернатор провинции Чечжудо Вон Хи Рён встретился с генеральным консулом Японии в городе Чечжу Ёсияцу Исэки, выразив обеспокоенность по поводу того, что сброс в океан загрязнённой воды может создать угрозу жизни и безопасности жителей провинции.