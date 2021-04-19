Президент РК призвал страны Азии активизировать сотрудничество

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Президент РК Мун Чжэ Ин призвал страны Азии активизировать сотрудничество в борьбе против распространения протекционизма и односторонности. 20 апреля он выступил с видеообращением к участникам Азиатского экономического форума в Боао, который проходит в китайской провинции Хайнань под лозунгом «Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе «Один пояс - один путь». В своём выступлении южнокорейский лидер отметил, что протекционистский и эгоистичный подход, особенно в разгар пандемии COVID-19, которая может временно служить «стеной» для защиты внутренней экономики, в конечном итоге станет «барьером, который блокирует восстановление мировой экономики». Он подчеркнул важность международной «солидарности и сотрудничества» для сосуществования и нового процветания в пост-коронавирусную эпоху. Ещё одна неотложная задача - способствовать согласованным действиям по решению климатической проблемы,- отметил Мун Чжэ Ин. Он попросил участников форума поддержать второй саммит P4G по зелёному росту и устойчивому развитию, который планируется провести в мае в Сеуле. Форум в Боао называют «Восточным Давосом». Его цель - способствовать диалогу и сотрудничеству между азиатскими странами. В прошлом году форум не проводился из-за вспышки коронавируса.